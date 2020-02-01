تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي لهاتف Poco X2 يؤكد على تصميم يحاكي Redmi K30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة Poco التجارية مقطع فيديو تشويقي جديد تستعرض من خلاله تفاصيل أكثر لتصميم Poco X2 الذي ظهر بتصميم Redmi K30، مع تسريبات تؤكد على أن الهاتف يطلق من جديد بعلامة Poco التجارية.

تعلن علامة Poco التجارية خلال أيام عن هاتف Poco X2، ومن جديد نشرت الشركة مقطع فيديو تشويقي على تويتر لهاتف Poco X2، والذي يؤكد من جديد على تصميم يحاكي Redmi K30.

ويظهر التصميم الذي جاء به هاتف Redmi K30 سابقاً باللون البنفسجي في الفيديو التشويقي، كما يظهر مستشعر للبصمة الذي يعمل أيضاً كزر رئيسي في جانب الهاتف، أيضاً تتوافق إعدادات الكاميرة في كلا الهاتفين مما يؤكد على أن Redmi K30 يطلق من جديد بعلامة Poco X2 التجارية.

ولقد أشارت عدة تسريبات سابقة إلى أن هاتف Redmi K30 ينطلق بعلامة Poco التجارية، إلا أن التسريبات لم تؤكد بشكل كامل على عدم وجود تغييرات جديدة في Poco X2 المرتقب، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي لم تقدم هاتف Redmi K30 في السوق الهندي، لذا ينطلق Poco X2 بنفس المواصفات في السوق الهندي.

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