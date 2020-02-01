السرعة النظرية لشبكات الجيل السادس 6G يُمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المؤكد أن تكنولوجيا الجيل الخامس 5G غير متوفرة بعد في معظم البلدان، ولكن الباحثين يعملون بالفعل على تكنولوجيا الجيل السادس 6G. بدأت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية مؤخرًا العمل التحضيري، ويعتقد الخبراء المعنيون أن السرعات قد تكون أعلى بنحو 8000 مرة من سرعات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G الحالية.

وفقًا لأعضاء مجموعة العمل، يمكن أن تبلغ شبكات الجيل السادس 6G سرعات تصل إلى حوالي 1 تيرابايت في الثانية. يعمل العشرات من الباحثين والخبراء ولكننا ما زلنا بعيدين عن تطبيق هذه التكنولوجيا على أرض الواقع. للتذكير فقط، فشبكة الجيل الخامس 5G الحالية والتي بدأنا بإستخدامها للتو كانت قيد التطوير منذ العام 2008.

بما أن تكنولوجيا الجيل الخامس 5G تتماشى مع Internet Of Things، أو على الأقل من المفترض أن يكون الأمر كذلك، فإن عصر شبكات الجيل السادس 6G من شأنه أن يمنحنا على الأرجح منظورًا جديدًا تمامًا للتواصل.

ونظرًا إلى أننا ما زلنا بعيدين عن لحظة إطلاق شبكات الجيل السادس 5G التجارية، فإن حالات الإستخدام لهذه الشبكة الفائقة السرعة غير واضحة. ومع ذلك، وفقا للتقديرات الأولية، ستتيح لك شبكة الجيل السادس تحميل ما يتراوح بين 40 إلى 50 فيلمًا بجودة 4K على جهازك في غضون ثانية واحدة.