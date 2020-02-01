الفيسبوك ستدفع 550 مليون دولار بسبب سوء إستخدام برنامج التعرف على الوجوه

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر عندما بدأت الفيسبوك بالإشارة إليك في الصور في العام 2011؟ كانت تلك هي السنة التي بدأت فيها الشركة إختبار برنامج التعرف على الوجه الخاص بها ولكن دون موافقة أحد. بعد فترة وجيزة، تم رفع دعوى قضائية ضد الفيسبوك وبدأ النزاع القانوني رسميًا في العام 2015.

تم رفع القضية منذ ذلك الحين إلى دعوى جماعية والفيسبوك كانت واثقة تمامًا من أنها لم تفعل شيئًا خاطئًا ومستعدة للدفاع عن نفسها. ومع ذلك، يبدو أن الأمور قد تغيرت وأصبحت الآن مستعدة لتسوية القضية من خلال دفع غرامة قدرها 550 مليون دولار، وهي الغرامة التي سيتم دفعها إلى مجموعة من المدعين من إلينوي التي بدأت القضية في البداية. وفقًا للمتحدث الرسمي بإسم الفيسبوك، فإن الشركة ترغب في تجاوز المشكلة بسرعة لأن ذلك يصب في مصلحة الشركة والمساهمين.

منذ العام 2011، بدأت الفيسبوك في طلب إذن من الأشخاص لإستخدام برنامج التعرف على الوجه، لذلك يمكن أن نسمي هذا فوزًا للمستخدمين.