آبل تبدأ الإنتاج التجريبي للهاتف iPhone 9، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أعنلت شركة آبل عن تحقيقها لمبيعات قوية في الربع الرابع من العام 2019، وحتى مع كل هذا النجاح، لا يزال هناك عدد كبير من المستخدمين الذين لا يزالون يفضلون الحصول على هواتف الـ iPhone الصغيرة المزودة بالزر الرئيسي أسفل الشاشة. إستمرت الشائعات التي تتحدث عن خليفة iPhone SE لسنوات، ولكن شائعات هذا العام تتمحور حول iPhone 9.

إستشهد تقرير اليوم من My Drivers بمصادر صينية تدعي أن iPhone SE2 أو بالأحرى iPhone 9 قيد الإنتاج التجريبي بالفعل. يزعمون أيضًا أن الهاتف الجديد سوف يحمل إسم iPhone 9 ويٌقال أنه سيصدر في وقت ما في شهر مارس المقبل. إقترحت نفس المصادر كذلك أن يتجاوز إجمالي الطلب 30 مليون وحدة.

يشير التقرير كذلك إلى أن شركة آبل ستبدأ الإنتاج الضخم للهاتف iPhone 9 في وقت ما في منتصف شهر فبراير المقبل. قد يروق iPhone 9 للأسواق الناشئة وقد يُباع بسعر أقل من 432 دولار أمريكي. سيكون هذا سعرًا رائعًا إذا كنت تتذكر أنه تم إطلاق iPhone SE لأول مرة مقابل 399 دولار أمريكي.

ما زلنا لا نعرف ما هي مواصفات الهاتف iPhone 9. يجب أن تكون الميزات أو الكاميرات أو تصميم الهاتف مختلفًا بما يكفي لإغراء مستخدمي iOS بالترقية من iPhone 8. وجدير بالذكر أنه تم إطلاق iPhone SE مع نفس كاميرات ومعالج iPhone 6S.