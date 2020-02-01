عاجل | بسبب كورونا .. آبل تعلن غلق كافة مكاتبها ومتاجرها بالصين

قالت شركة «أبل» الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، "إنها قررت إغلاق كافة المكاتب والمتاجر ومراكز الاتصالات التابعة لها في الصين حتى 9 فبراير الجاري، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتسبب فيروس "كورونا" المستجد في وفاة أكثر من 200 شخص في الصين، وأصيب به أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية جراء تفشيه، كما أوقفت العديد من شركات الطيران مؤقتا جميع رحلاتها للصين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار الذي اتخذته «أبل» سيسري أيضا على مصانعها في الصين، والتي تديرها شركة "فوكسكون"، غير أن الأخيرة أعلنت مؤخرا أنها ستظل تعمل خلال موعد العطلات ولا تتوقع أي تأثير على إنتاجها.



وكانت شركة أجهزة الألعاب "نينتيدو" قد أعلنت عن تأثر الإنتاج من مصانعها الصين بسبب الفيروس.