شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صور جديدة للقمر ومجرة درب التبانة من حديقة فلكى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط فلكى من الهواة صور جديدة للقمر ودرب التبانة من حديقته الخلفية في إسيكس بالولايات المتحدة، حيث قضى داود جلودزين، البالغ من العمر 37 عامًا، ساعات طويلة في الليل في الأجواء المتجمدة باستخدام كاميرته الرقمية المنعكسة ذات العدسة الواحدة للحصول على لقطة مثالية، وكان من بين صوره السابقة سديم "أوريون "، بالإضافة إلى الشمس و مجرة "أندروميدا" التي تبعد حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أحد تخصصات جلودزين، هو التقاط القمر بتفاصيل جديدة، ولتجنب تلوث الضوء، غالبًا ما يقوم الهاوي بممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة بعيدًا عن ريف إسيكس من أجل تأمين اللقطة المثالية.



الفلكى الهاوى

وتمكن هذه المرة من التقاط صورغير مسبوقة من حديقته الخلفية، حيث يمكن رؤية القمر يرتفع فوق أفق الأرض من قلعة هادلي، التي تطل على جزيرة كانفي ومصب التايمز.

وللحصول على تلك الصورة، التقط داود سلسلة من الصور على مدار ثلاث ساعات جمعها بعد ذلك لإظهار ارتفاع القمر في سماء الليل.



القمر

وتظهر لقطات أخرى في حقيبته الفجر فوق كنيسة القديس بيتر واحدة من أقدم الكنائس في البلاد.

Advertisements

وقال داود وهو متزوج من مونيكا، 42 عامًا ويعمل لصالح شركة تأمين، إن ابنه أوسكار، البالغ من العمر سبعة أعوام، كان يحب مساعدته في ضبط الكاميرا.



القمر2

وأضاف أن التصوير الفوتوغرافي الليلي الخاص به كان غالبًا ما يتم في ساعات ليلية، قائلا "يمكن أن يكون الضوء مشكلة لذا أخرج إلى الريف للحصول على اللقطة المثالية"، ومضيفا "مع ذلك، معظم الأشياء مأخوذة في حديقتي الخلفية".



صورة السديم



صورة القمر



سلسلة صور مدمجة للقمر