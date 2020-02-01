شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر منع تنزيل البرمجيات الخبيثة عبر متصفح Edge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تعتزم منع تنزيل مجموعة من أنواع البرمجيات غير المرغوب فيها، وذلك من خلال متصفحها Edge الجديد المبنى على كروميوم، إذ أن هذه البرمجيات تبدو فى شكلها الظاهرى عادية أو غير ذلك، لكنها عموماً مزعجة للمستخدمين، مثل أشرطة الأدوات والبرمجيات الإعلانية الخبيثة أو أى برمجيات تحتوى على كم كبير من الإعلانات المزعجة أو تحوى أدوات تعدين العملات الرقمية ما يؤثر على أداء الكمبيوتر.

وبحسب موقع AmitaiTechie الأمريكى فإن متصفح Edge يمتلك فلتر خاص يعرف بـ SmartScreen والذى يقوم بمنع التطفل وهجمات الاصطياد والبرمجيات الخبيثة من الوصول للمستخدم، ويمكنها أيضاً منع تنزيل برمجيات أو أدوات قد تكون غير مرغوب فيها، فيما ظهرت فى النسخ التجريبية الجديدة من إيدج خاصية غير مفعلة افتراضياً حالياً وظيفتها حجب التطبيقات غير المرغوب فيها وقد تؤدى إلى سلوك غير مرغوب فيه من الجهاز أو المتصفح.

جدير بالذكر أن مثل هذه الوظائف متاحة بالفعل فى متصفحى كروم وموزيلا فاير فوكس وذلك لمنع هجمات التصيد والبرمجيات الخبيثة، لكن مايكروسوفت تقول إن ميزتها تقدم حماية أكبر من خدمة التصفح الآمن من مايكروسوفت.

وكانت شركة مايكروسوفت قد طرحت مؤخرا تحديثا جديدا لمتصفحها "إيدج" لمستخدمي البرنامج التجريبى من نظام التشغيل iOS Insiders، حيث يوفر التحديث الذي يحمل رقم الإصدار v44.11.3 العديد من المميزات الجديدة، وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن التطبيق الجديد يوفر تجربة القائمة المعاد تصميمها والتي كانت متاحة لمستخدمي Edge على أندرويد خلال الشهر الماضى، وباستخدام هذا التصميم الجديد للقائمة، يمكن للمستخدمين تخصيصه وفقًا لاحتياجاتهم عن طريق إعادة ترتيب الرموز.