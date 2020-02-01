تكنولوجيا: OneWeb تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

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وبحسب موقع روسيا اليوم، فكان المدير العام لشركة "بروغريس" الروسية لصناعة الصواريخ ومركبات الفضاء، دميتري بارانوف، قد صرح في وقت سابق بأن هذه الدفعة من الأقمار كان من المفترض أن تطلق في ديسمبر الفائت، لكن العملية أجلت بعد اكتشاف مشكلات فنية في الأقمار، وبعدها أعلنت الشركة المصنعة لهذه الأقمار أن إطلاقها سيكون في فبراير 2020.
وأوضح أن إطلاق الأقمار سيجري باستخدام صواريخ "سويوز" الروسية، وستتولى هذه العملية شركة غلاف كوسموس الروسية أيضا، بموجب عقود موقعة مع شركة Arianespace.
فيما تعد OneWeb هي منظومة أقمار صناعية طورت لتضم نحو 2000 قمر صناعي صغير ستدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء، وقد أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، ومن المخطط أن يطلق 600 قمر آخر عام 2020، ليبدأ استخدامها التجاري عام 2021.
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