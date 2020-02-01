آبل تحلق بعيدًا عن المنافسين من خلال آيباد

تواصل شركة آبل التحليق بعيدًا عن المنافسين في مجال الأجهزة اللوحية من خلال حاسبها اللوحي آيباد، وذلك بالرغم من تراجع المبيعات الإجمالية للحواسيب اللوحية مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2019 بعد حدوث طفرة طفيفة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وانخفضت الشحنات العالمية بين شهري أكتوبر وديسمبر بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل الشحنات العالمية إلى 43.5 مليون وحدة، لكن آبل حافظت على ريادتها في الربع الأخير من عام 2019، حيث نمت شحناتها بنسبة 22.7 في المئة على أساس سنوي.

واستحوذ حاسب آيباد الجديد الذي تم إطلاقه في الربع السابق على حوالي 65 في المئة من الشحنات وساعد آبل في الحصول على حصة سوقية تبلغ 36.5 في المئة مقارنةً بحصة 29.6 في المئة في العام الماضي، مع بيعها ما يقدر بنحو 15.9 مليون حاسب آيباد في الربع الرابع من عام 2019.

واستعادت شركة سامسونج المركز الثاني بالرغم من انخفاض شحناتها على أساس سنوي، حيث شحنت الشركة 7 ملايين وحدة في ذلك الربع، وبالرغم من نمو محفظتها من الأجهزة القابلة للفصل، مدعومة بشكل رئيسي من سلسلة Tab S، فإن العملاقة الكورية الجنوبية لم تستطع تعويض انخفاض مبيعات أجهزتها اللوحية.

وشحنت شركة هواوي 4 ملايين وحدة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض سنوي قدره 2.8 في المئة، وكان الانخفاض معتدلًا نسبيًا مقارنةً بالسوق العام، وذلك بالرغم من أن الشركة لا تزال تواجه ضغوطًا من الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، تأتي غالبية مبيعات هواوي من آسيا، ولا سيما الصين، حيث لا تزال قادرة على تسجيل بعض النمو.

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وتراجعت شركة أمازون إلى المركز الرابع خلال ذلك الربع بانخفاض قدره 29 في المئة مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2018، وأدت مبيعات الجمعة السوداء على أجهزة Fire HD 10 و Fire HD 8 و Fire 7 إلى زيادة حجم المبيعات، وتمكنت إصدارات الأطفال Kids من حواسيبها اللوحية من تحقيق جزء كبير من إجمالي المبيعات التي وصلت إلى 3.3 مليون شحنة فقط.

وكانت لينوفو واحدة من شركتين ضمن أكبر خمس شركات سجلت نموًا سنويًا في الشحنات، حيث ارتفعت حصتها بشكل طفيف من 5.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2018 إلى 5.8 في المئة في الربع الرابع من عام 2019، وواصلت شحناتها البالغة 2.5 مليون شحنة في تسجل ارتفاع في ذلك الربع، مع تركز غالبية مبيعاتها في قطاع الأجهزة اللوحية ذات الأسعار المنخفضة.

ووفقًا لبيانات من شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC، فقد تقلص سوق الأجهزة اللوحية لعام 2019 بأكمله بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي، مع بلوغ إجمالي الشحنات العالمية 144 مليون وحدة.

وباعت آبل 49.9 مليون حاسب آيباد، أي أكثر من ضعف مبيعات سامسونج التي احتلت المركز الثاني عبر بيعها 21.7 مليون جهاز لوحي، فيما احتلت هواوي المرتبة الثالثة ببيعها 14.1 مليون حاسب لوحي، تليها أمازون بما يقارب من 13 مليون حاسب لوحي، بينما حلت لينوفو في المركز الخامس عبر شحنها 8.5 مليون جهاز لوحي.