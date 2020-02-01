شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. بلاش صور لولادك.. 7 حاجات أوعى تعملها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فيس بوك وسيلة ممتعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، لكن فى نفس الوقت قد يكون سببًا فى العديد من المشاكل للمستخدم إذا أساء استخدامه، وفيما يلى مجموعة من الأمور التى يجب على المستخدم التوقف عن نشرها، والتى يجب ألا يسمح لأى شخص عشوائى بالوصول إليها، ونعرضها كما يلي:

- تجنب نشر الكثير من المعلومات الشخصية عنك على فيس بوك

عندما تنشر شيئًا ما على "فيس بوك"، فراجعه دائمًا وفكر فى مقدار المعلومات الشخصية التى تشاركها بالفعل قبل الضغط على زر "النشر".

- تجنب كتابة منشوراتك بشكل"عام"

فكرة سيئة للغاية أن تبقى كل شيء عامًا فى ملفك الشخصي، يتضمن ذلك اسم مدرستك أو كليتك أو حتى مسقط رأسك.

- تجنب مشاركة تفاصيل منزلك وعنوانك ومواعيد العمل

قد تبدو المعلومات مثل عنوان منزلك وتوقيت المكتب وتفاصيل أخرى من هذا القبيل روتينية، لكن عليك الامتناع عن مشاركة مثل هذه المعلومات على "فيس بوك"، إذ يمكن أن تكون هذه منجمًا ذهبيًا لمطارديك، وقد تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث إليك.

Advertisements

- تجنب مشاركة الصور الخاصة بأطفالك

من الأفضل أن تبقى أطفالك بعيدًا عن حسابك على "فيس بوك"، ولكن إذا كنت ترغب فى نشر صور عائلية، فعليك دائمًا التحقق مما إذا كانت تضم تفاصيل كثيرة جدًا أم لا.

- تجنب التفاخر بثروتك على "فيس بوك"

إذا اشتريت سيارة جديدة، أو فزت بمبلغ من المال، أو قمت ببعض الاستثمارات الكبرى، فاحرص دائمًا على الحفاظ على أموالك خاصة.

ـ الإساءة إلى شخص ما لفظيًا

لا تسيء أبدًا لأى شخص لفظيًا على "فيس بوك" أو تكتب كلمات مسيئة، حيث يمكن للآخرين الحصول على لقطات من الشاشة واستخدامها ضدك لاحقًا.

- تجنب مشاركة الوثائق الرسمية الخاصة بك

توجد مشكلة أخرى وهى مشاركة صور المستندات الشخصية مثل جواز السفر والشهادات والدرجات، وما إلى ذلك، هذه ملفات شخصية ومن الأفضل إبعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، أيضًا، فليس من الجيد نشر صور لتذاكر الطيران الخاصة بك على فيس بوك عند بدء عطلتك.