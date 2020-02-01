شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لوقف خدمة واتس آب عن ملايين الهواتف الذكية بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إيقاف تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" وذلك بعدما أعلن التطبيق المملوك لفيس بوك فى وقت سابق أنه سيتوقف عن دعم عدد من الأجهزة فى 31 ديسمبر على أن يستكمل إيقاف الدعم بحلول 1 فبراير، لذلك فإن المستخدمين أصحاب الهواتف القديمة التى تم رفع الدعم عنها، ستظهر لهم رسالة على التطبيق تخبرهم أنه حان وقت الترقية.

وبحسب موقع metro البريطانى، فإن الرسالة التى تظهر للمستخدمين تقول: “لم يعد بإمكانك استخدام واتس آب على هذا الهاتف، لأن واتس آب لم يعد يدعمه"، مع عرض رابط يوضح للمستخدمين كيفية التبديل إلى هاتف جديد مدعوم من قبل التطبيق.

وكان واتس آب قد سحب فى 31 ديسمبر 2019 دعمه لنظام التشغيل Windows Mobile وتم إخبار الأشخاص الذين استخدموا هذه الأجهزة بالترقية، خاصة وأن لم تظهر أى هواتف تعمل بنظام ويندوز فون منذ 2010، وهو ما يعنى أن قرار واتس آب بسحب الدعم ليس بالأمر المفاجئ.

لكن الأمر الأكثر أهمية هو سحب الدعم اليوم 1 فبراير، والذي سيقوم واتس آب من خلاله بسحب الدعم عن أى هاتف أيفون يعمل بنظام تشغيل أقدم من iOS 7 ولن يتم تثبيت أى جهاز أندرويد مع الإصدار 2.3.7، هذا يعنى أنك ستحتاج على الأقل إلى التخلص من هاتفك iPhone 4 لتشغيل واتس آب، لأنه لا يمكنه تشغيل iOS 8 وبالتالى لن تتمكن من فتح خدمة الرسائل المملوكة لفيس بوك، خاصة وأنه لا يزال هناك الملايين من هذه الأجهزة قيد الاستخدام فى جميع أنحاء العالم.

ما هى الهواتف التى لن يعمل عليها واتس آب

آخر إصدارات أيفون التى تم تشغيلها والتى تعمل بنظام iOS 7 كانت iPhone 5S وiPhone 5C والتى تم إطلاقها عام 2013، وقد حل محله نظام iOS 8 فى عام 2014، لذلك إذا اشتريت أيفون (أو iPad) بعد ذلك التاريخ، فسوف تكون على ما يرام، وبالمثل، كان أندرويد 2.3.7 يُعرف باسم "Gingerbread" وتم إطلاقه فى عام 2010، والذي قد تم استبداله فى فبراير 2011بواسطة أندرويد 3.0، المعروف أيضًا باسم Honeycomb، أما بالنسبة لـ Windows Mobile فقد تم طرحه فى الأصل عام 2003 واستمر حتى عام 2010 على أجهزة مثل Motorola MPx200.

وعندما أصبح من الواضح أن نظامى iOS وأندرويد كانا أكثر تفوقًا، أعادت مايكروسوفت تصميم نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها إلى نظام التشغيل Windows Phone، لكن واتس آب يقول إنه لا يمكن لأي شخص يستخدم هذه الهواتف القديمة إنشاء حسابات جديدة أو إعادة تشغيل الحسابات الحالية.

لماذا أوقف واتس آب دعم هذه الهواتف

فى منشور عبر مدونته الخاصة، برر واتس آب هذه الخطوة قائلا : “لأننا لم نعد نعمل بنشاط على تطوير أنظمة التشغيل هذه، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل فى أى وقت"، وأضاف : “ قررنا تجريد الدعم لأنظمة التشغيل هذه، ونحن نريد أن نركز جهودنا على المنصات المحمولة التى يستخدمها الغالبية العظمى من الناس، وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءًا مهمًا من قصتنا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التى نحتاج إليها لتوسيع ميزات التطبيق لدينا فى المستقبل، لقد كان هذا قرارًا صعبًا بالنسبة لنا، ولكن القرار الصائب من أجل منح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتس آب، إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصى بالترقية إلى أحدث إصدار من أندرويد أو iPhone أو Windows Phone لمتابعة استخدام واتس آب."

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الجدول الزمنى لتوقف واتس آب عن دعم الهواتف القديمة:

توقف واتس آب بانتظام عن دعم الأجهزة القديمة، مما يجبر المستخدمين على تحديث ما إذا كانوا يريدون الاستمرار فى استخدام التطبيق، وفيما يلي جميع التواريخ التى توقف فيها واتس آب عن العمل على أنظمة الهواتف القديمة.

30 يونيو 2017 - Nokia Symbian S60

31 ديسمبر 2017 - نظام تشغيل BlackBerry و BlackBerry 10

31 ديسمبر 2018 - Nokia S40

31 ديسمبر 2019 - Windows Mobile

1 فبراير 2020 - iOS 7 و أندرويد 2.3.7.