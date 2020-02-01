لأول مرة.. آيفون القادم يحتوي على زر Touch ID

كشف محلل أجهزة أبل الشهير مينج تشي كو، أن هاتف آيفون أبل القادم سيحتوي على ميزة لم تكن موجودة في هواتف آيفون من قبل، حيث سيحتوي على drum roll، وزر Touch ID مثبت على الجانب، وفقا لما ذكره موقع “ trustedreviews“.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها شركة MacRumors، فستصدر شركة أبل طرازا جديدا من آيفون خلال النصف الأول من عام 2020، وستزوده بزر Touch ID مثبت على الجانب مع ”تصميم جديد“.

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ويقول كو إن الهاتف سيحتوي أيضا على شاشة LCD، وهو ما يتماشى بشكل جيد مع الشائعات التي رأيناها خلال الأشهر الأخيرة، والتي رسمت صورة لجهاز آيفون أرخص، وأنه سيكون خليفة جهاز iPhone SE، إذا صح التعبير .

وبما أن زر Touch ID سيكون مثبتا على الجانب، بدلا من وضعه أسفل الشاشة، يقول كو إن شاشة آيفون ستكون ممتدة من الحافة إلى الحافة.

وحتى الآن، ليس من الواضح كم سيكون حجم شاشة هذا الطراز أو ما سيطلق عليه بالفعل، ومن المتوقع أن تقوم شركة أبل بإطلاق الجهاز قبل شهر يوليو/ تموز.