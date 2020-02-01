تكنولوجيا: صور حية لسلسلة هواتف سامسونج القادمة GALAXY S20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن صور حية للإصدارات القادمة من هواتف GALAXY S20، والتي أوضحت التصميم المستطيل للكاميرة في الهواتف.

تنطلق سلسلة هواتف GALAXY S20 في 11 من فبراير الجاري، وفي أحدث التسريبات التي نشرت على تويتر، كشف عن صور حية للإصدارات الجديدة.

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يظهر تصميم الكاميرة في الإصدارات الثلاثة من هواتف GALAXY S20 بأحجام مختلفة، إلا أن الصور الحية تحجب إعدادات الكاميرة في هواتف GALAXY S20، كما يظهر تصميم الكاميرة بارز بشكل واضح في الإصدارات الثلاثة.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أوضحت التسعير المتوقع لسلسلة GALAXY S20، حيث ينطلق S20 Ultra 5G بسعر 1300 دولار، بينما ينطلق هاتف Galaxy S20 4G بسعر 899 يورو، ويأتي النموذج الأخر بسعر 999 يورو، أيضاً يأتي هاتف GALAXY S20 Plus 5G بسعر 1099 يورو.

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