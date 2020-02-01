أمطار على مناطق متفرقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بالإضافة إلى شبورة صباحية والرياح معتدلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة في ظل رياح معتدلة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية".

وتابعت: "تشهد محافظة جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة وغائم أحيانًا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 06

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10