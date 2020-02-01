براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف قابل للطي قادم من هواوي

قدمت شركة هواوي طلبًا إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي، يُعتقد أنه سيكون الجيل الثاني من هاتفها الحالي (ميت إكس) Mate X.

وتكشف صفحة الطلب أن الشركة الصينية تقدمت به مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد سُجل أول أمس الأربعاء، وهو يكشف عن هاتف قابل للطي شبيه بهاتف (ميت إكس)، مع بعض الاختلاف.

ووفقًا للطلب، فإن هاتف (ميت إكس2) – الذي يُتوقع أن تطلقه شركة هواوي خلال الربع الثالث من عام 2020 – لن يختلف كثيرًا عن (ميت إكس)، خاصةً فيما يتعلق بآلية الطي الأفقية من الوسط، ولكن سيُطوى نحو الداخل بدلًا من الخارج مع الحفاظ على الشريط الجانبي الرأسي الذي سيحتوي شاشة ثانوية رفيعة وطويلة، وكاميرتين أماميتين، و4 كاميرات خلفية.

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وبخلاف هاتف (ميت إكس) الحالي، فإن (ميت إكس2) سيأتي مع قلم إلكتروني يوضع داخل الشريط الجانبي، كما يبدو أنه سيأتي مع زاوية أكثر انحناءً مقارنةً بسلفه. وما عدا ذلك، فإن طلب براءة الاختراع لا يكشف عن مواصفات الهاتف. ولكن يُتوقع أن يأتي مع معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G، وبالإضافة إلى تحسين المفصل، ومواصفات الشاشة.

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