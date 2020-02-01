شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنشئ نماذج 3D لـ5 مواقع أثرية عالمية معرضة لخطر تغير المناخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن مشروع جديد يحول خمسة من أكثر المناطق المهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، في محاولة للحفاظ على تراث بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم، حيث يشمل المشروع على نماذج رقمية تفاعلية لمنحوتات رأس Moai في Rapa Nui، وقلعة أدنبرة في اسكتلندا، ومدينة المساجد في باجيرهات بالهند، والجامع الكبير والحصن البرتغالي في كيلوا كيسيواني بتنزانيا، ومدينة تشان تشان القديمة في تروخيو ببيرو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم إنشاء المشروع بدعم من المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) وCyArk، وهي مؤسسة غير ربحية في أوكلاند مكرسة لإنشاء أرشيفات رقمية للمواقع الثقافية الرئيسية في العالم.





مواقع جوجل وسيكون لكل موقع خمسة نماذج ثلاثية الأبعاد منفصلة تم تصميمها لالتقاط إحساس كامل بالحجم والوظيفة لكل منها، لتكون موجودة في حالة تضرر واحد أو الكل بشكل لا يمكن إصلاحه من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة. كما تم تصنيع النماذج باستخدام تقنية تُسمى photogrammetry، وتستخدم القياس التصويري من خلال كاميرات متعددة لتسجيل الكائن نفسه من زوايا مختلفة، ثم يتم استخدام الاختلافات في الطريقة التي يظهر بها الكائن من زوايا مختلفة لاستنتاج تفاصيل مكانية ونصية دقيقة حول الكائن لإنشاء مركب ثلاثي الأبعاد.

مواقع جوجل Advertisements ويمكن للمستخدمين التفاعل مع المجموعة الكاملة من النماذج ثلاثية الأبعاد في متصفحات الويب الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى صفحة المشروع الرئيسية في موقع الفنون والثقافة من جوجل. وهناك أيضًا خطط لإصدار تجربتين واقعيتين إضافيتين لمنصة جوجل للهواتف المحمولة، تسمى Pocket Gallery.

مواقع جوجل

وستُظهر هذه التجارب المناطق الداخلية لموقعين من المواقع الخمسة، مسجد القبة التسعة في باغيرات، وقلعة جيريزا في كيلوا كيسيواني.