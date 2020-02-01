شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 837 مليون دولار غرامة على أبل لانتهاك براءة اختراق تقنية Wi-Fi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت هيئة المحلفين الأمريكية بانتهاك شركة أبل لبراءات اختراع معهد كاليفورنيا للتقنية، حيث فرضت عليها غرامة قيمتها 837 مليون دولار ضدها، و270 مليون دولار ضد Broadcom، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من رفع معهد كاليفورنيا للتقنية “California Institute of Technology” قضية ضد شركتى Broadcom وأبل لانتهاك براءات اختراق متعلقة بتقنيات WiFi، ليصل مبلغ الغرامة مجتمعة إلى 1.1 مليار دولار كأضرار لصالح المعهد.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فستقوم شركة أبل بدفع 837 مليون دولار من قيمة المبلغ، فيما ستقوم Broadcom بدفع القيمة المتبقية منها بحوالي 270 مليون دولار، فيما ستأتي هذه الغرامات بسبب استخدام الشركتين لتقنيات الشبكة اللاسلكية WiFi (802.11n و801.11ac) في شريحة الاتصال المستخدمة في أجهزة أبل.

وقد طالب ممثلي معهد كاليفورنيا للتقنية آبل بدفع 1.40 دولارً وشركة Broadcom بدفع مبلغ 0.26 دولارًا عن كل جهاز استخدم تقنياتها، فيما كانت آبل قد استخدمت شريحة WiFi التي تعتمد على تقنيات معهد كاليفورنيا في أجهزتها المختلفة، وهي رقاقات تطورها مع Broadcom التي تقوم بتصنيعها أيضًا.

ولعل الوضع المعتاد من هذه الأمور هو الحصول على ترخيص من صاحب براءة الاختراع لاستخدامها التجاري بمقابل مادي محدد أو عبر عائدات عن كل جهاز مباع يستخدم التقنية، وهو ما لم تقم به الشركتين، فيما ينتظر أن تقوم أبل باستئناف الحكم الصادر، لكنها في نفس الوقت لم تتحدث عن أي تفاصيل أخرى.