شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدير التنفيذى لـ iBM تتنحى عن منصبها أبريل المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن Virginia Rometty التى تشغل منصب المدير التنفيذى لشركة iBM لصناعة أجهزة الكمبيوتر قررت التنحي عن منصبها بحلول أبريل المقبل، وذلك لتترك منصبها الذي شغلته منذ 2012، حيث تعد Rometty من أكثر النساء هيمنةً في العالم التقني منذ مدة طويلة، فيما ستبقي Rometty التى تعد أول امرأة تشغل هذا المنصب في الشركة كأحد أعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية العام ومن ثم ستتقاعد بشكل نهائي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيحصل على موقعها فى الشركة Arvind Krishna والذي يدير قسم الأعمال السحابية في الشركة حاليا، حيث لعب دوراً مهماً في استحواذ IBM على شركة Red Hat، إذ وصفته Rometty بأنه المدير التنفيذي المناسب لحقبة الشركة القادمة، وكانت شركة IBM قد استحوذت على شركة Red Hat في عام 2018 بمبلغ 34 مليون دولار.

وفي خطاب حول هذه الحدث وتولي Arvind لرئاسة الشركة خلفاً لها، أشادت Rometty بدور الأخير في رفع إمكانيات قطاع الشركة السحابي والبرمجي مشيرة إلى إبرام أكبر عمليات الاستحواذ لصالح IBM في عهده لذا فهو في وضع مناسب لقيادة الشركة للحقبة القادم.

يذكر أن IBM افتتحت مركز ابتكار الأتمتة (AIC) الثاني لها في الهند، والذي سيوفر للمستخدمين القدرة على الوصول إلى إمكانيات IBM من أجل العروض التجريبية والنماذج الأولية السريعة والحلول المشتركة لحلول التشغيل الآلي مع المستخدمين من خلال Design Thinking.