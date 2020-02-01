كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “V3 Blaze Wallet” محفظة خفيفة الوزن وبسيطة تسمح لك بالاحتفاظ ببطاقات الائتمان والنقد

متابعة-سنيار: على منصة التمويل Kickstarter، كشفت شركة Valmor Design عن محفظة V3 Blaze Wallet.

“V3 Blaze Wallet” محفظة خفيفة الوزن وبسيطة تسمح لك بالاحتفاظ ببطاقات الائتمان والنقد والعملات المعدنية.

تم تجهيز محفظة V3 Blaze بحلقة، مما يتيح لك إرفاق مفاتيحك بالمحفظة مع التأكد من عدم فصل أي منهما.

“تم تصميم محفظة V3 Blaze Wallet خصيصا للمهنيين المشغولين في العصر الحديث أثناء التنقل.

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تأتي المحفظة مع عدد قليل من الجيوب المتخصصة والتكنولوجيا المتطورة.

وتشمل ميزات محفظة V3 Blaze:

– جيبين في الجبهة

– الجيب المركزي الذي يحمل 4-5 بطاقات

– حزام مرن قوي يخزن ما يصل إلى 4-6 بطاقات

– جيب مخصص للعملات

– حلقة مفاتيح

– جيب عملة أساسية لتخزين العملات المعدنية

– متعقب GPS

– حماية RFID