كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “codecasa” يخت فخم يشبه طائرة ضخمة الحجم

متابعة-سنيار: أنشأ حوض بناء السفن الإيطالي “codecasa“، الذي يجمع بين الملاحة البحرية والطيران، يختا جديدا بطول 230 قدما (70 م) يشبه طائرة ضخمة الحجم.

تم تصميم codecasa jet 2020 من قبل مالك fulvio codecasa، ويضم ثلاثة طوابق في المجموع تتوج بقوس يبدو مرفوعا مباشرة من طائرة.

القطعة المركزية عبارة عن حمام شمسي يبلغ طوله 66 قدا، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بحوض سباحة واسع (20 قدم) ومنطقة للحمامات الشمسية وجيم مغطى.

تم تخصيص منطقة السطح الرئيسية لجناح المالك، بينما يقيم الضيوف في الكبائن الأربعة في الطابق السفلي، حيث يتم أخذ المنطقة الأمامية منها من قبل أرباع الطاقم.

ويوجد مبنى مريح يربط القاعة الأمامية الموجودة على سطح الجسر بمصعد آخر يربط بين الطوابق الثلاثة ويحدها مباشرة عبر ممر إلى كابينة القبطان.

تمتد منطقة السطح حتى القسم الخلفي من اليخت، والذي يتطور عموديا في شكل صلب، مما يخلق ذيلا يشبه الطائرة يدعم مهبط للطائرات المروحية للطائرات المتوسطة / الكبيرة.

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تنتشر النوافذ في تكوين مشابه لتكوينات المقصورات الجانبية والجوية لتشبه المحركات النفاثة التي تحمل مناقشتين.

كما هو الحال مع اليخوت الأخرى التي تنتمي إلى أحواض بناء سفن codecasa، يتميز هذا اليخت بمعايير الجودة العالية الشهيرة، والتي جعلت الشركة مشهورة في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويدها بأحدث المعدات التقنية المتاحة في السوق، مثل هوائيات الرادار، والتي سيتم تثبيتها داخل قبب من ألياف الكربون، على الطراز النموذجي لطائرات awac.

من حيث المعدات التقنية، ما زالت كودكاسا جيت 2020 الجديدة، والتي من المفترض أن تصبح رائدة في أحواض بناء السفن في كوديكاسا، قيد الإعداد.