كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جوجل تطلق “SOS Alert” مع منظمة الصحة العالمية استجابة لفيروس كورونا

متابعة-سنيار: كلما وقعت مأساة عالمية، يهرع الناس على الإنترنت لاستغلالها، وهذا الأمر ينطبق على الفيروس التاجي القاتل الجديد، حيث تنتشر القصص الوهمية حوله بشكل مخيف.

ولوقف هذا الأمر، أعلنت جوجل اليوم ميزة جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نأمل أن تقلل من انتشار المعلومات الخاطئة وتوفير المعلومات القيمة لمن يحتاجها.

وكتب فريق الاتصال بالشركة “لقد أطلقنا اليوم SOS Alert مع w / @ WHO، من أجل إتاحة الوصول إلى معلومات موثوقة حول فيروس كورون”.

“عندما يبحث الأشخاص عن معلومات ذات صلة علىGoogle، فسيجدون التنبيه أعلى صفحة النتائج مع إمكانية الوصول المباشر إلى نصائح السلامة والمعلومات والموارد وتحديثات تويتر من منظمة الصحة العالمية.”

الآن، عند البحث عن معلومات في Google حول فيروس كورونا، تظهر لك رسالة “SOS Alert” في أعلى الصفحة، وإذا قمت بالتمرير لأسفل على هذا التنبيه سترى نصائح وموارد السلامة المذكورة سابقا، والتي تشمل تنظيف اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بالكحول.

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أعلن تويتر، من جانبه، أمس أنه سيقوم بتعديل نتائج البحث الخاصة به لمكافحة المعلومات المضللة حول فيروس كورونا.

يوضح هذا الجهد المشترك مدى سرعة تحرك شركات التكنولوجيا لمكافحة المعلومات المضللة عندما يتم تحفيزها للقيام بذلك.