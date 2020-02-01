شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقود سوق أجهزة التابلت حول العالم.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحي "التابلت" في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن IDC، وبشكل سنوي، كان هناك انخفاض بنسبة 1.5 ٪ على أساس سنوي حيث سجلت الشحنات العالمية في 144 مليون وحدة، وقد برزت شركة أبل كرائدة في سوق الأجهزة اللوحية المتقلصة بنسبة نمو 22.7٪ على أساس سنوي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد استحوذ جهاز iPad الجديد الذي تم إطلاقه في الربع الأخير على حوالي 65٪ من الشحنات، وفقًا للتقرير، وفي نهاية هذا الربع، تمكنت شركة أبل من الحصول على حصة سوقية بنسبة 36.5 ٪ مقارنة بنسبة 29.6 ٪ في العام الماضي، فيما كان البائع الثاني في سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحي العالمية بعد شركة أبل هو شركة كورية جنوبية، حيث استعادت الشركة الكورية الجنوبية المركز الثاني على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا سنويًا في شحناتها بنسبة 7.4٪. في هذا الربع، إذ قامت الشركة بشحن 7 ملايين وحدة واستحوذت على 16.1 ٪ من حصة السوق.

كما تمتلك شركة أمازون حصة سوقية تبلغ 7.6٪ و3.3 مليون شحنة، وقال IDC: "أدت مبيعات يوم "البلاك فريادي" إلى تحقيق مبيعات قوية لكل من Fire HD 10 وFire HD 8 وFire 7 إلى زيادة حجم الوحدة وتمكنت إصدارات Kids من أجهزتها من تحقيق جزء كبير من إجمالي المبيعات".

فيما كانت لينوفو في المرتبة الخامسة حيث وصلت إلى 2.5 مليون شحنة في الربع الرابع، وتمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ 5.8٪ وشهدت نموًا بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي، وقد "واصلت شحنات قوائمهم سجل نمو في الربع الأخير، مع وجود غالبية مبيعات الشركة في قطاع الأجهزة اللوحية منخفضة السعر، فإن أفضل أداء لها في السوق لا يزال في منطقة آسيا / المحيط الهادئ تليها أوروبا ".