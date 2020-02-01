شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد للمطبخ يقلى الأطعمة المختلفة ويحضر مئات الطلبات كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Miso Robotics هذا الأسبوع أولي يسمى ROAR لروبوت يمكن وضعه داخل المطبخ، ويمكنه أن يندفع إلى أماكن مختلفة عن طريق تحريك ذراعه الآلية عبر سكة حديدية، مما يمكنه من قلى الطعام بمختلف أنواعه، فمن خلال قدرته على الحركة والسرعة وتحسين البرمجيات يتعامل مع عملية قلى الأطعمة بما في ذلك الدجاج البرجر وحتى جمبري الفشار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكلف الربوت أيضًا حوالي 30،000 دولار، أي نصف تكلفة روبوت آخر تم إصداره قبله للعمل فى المطبخ يسمى Flippy.