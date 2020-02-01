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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد للمطبخ يقلى الأطعمة المختلفة ويحضر مئات الطلبات كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Miso Robotics هذا الأسبوع أولي يسمى ROAR لروبوت يمكن وضعه داخل المطبخ، ويمكنه أن يندفع إلى أماكن مختلفة عن طريق تحريك ذراعه الآلية عبر سكة حديدية، مما يمكنه من قلى الطعام بمختلف أنواعه، فمن خلال قدرته على الحركة والسرعة وتحسين البرمجيات يتعامل مع عملية قلى الأطعمة بما في ذلك الدجاج البرجر وحتى جمبري الفشار.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكلف الربوت أيضًا حوالي 30،000 دولار، أي نصف تكلفة روبوت آخر تم إصداره قبله للعمل فى المطبخ يسمى Flippy.
روبوت الطعام
بينما لم تقدم Miso أرقامًا محددة حول عدد الطلبات التي يمكن أن يكملها ROAR خلال ساعة واحدة واكتفت بمئات، فيما حددت لـ Flippy من قبل، وهو ذراع مستقل مصمم بطريقة مماثلة، فإن لديه القدرة على قلى حوالي 150 برجر في الساعة.
وسيعمل الروبوت الجديد بنفس طريقة Flippy إلا أنه سيكون أصغر وأكثر حركة، وذلك باستخدام تقنية التعرف البصري للتأكد من أن كل قطعة طعام في المكان الصحيح.
روبوت الطعام
كما أنه بعد ذلك، يقوم الذراع "بتحريك" كل قطعة لحم على حدا للتأكد من طهيها بالتساوي، وبمجرد طهي الطعام، يحرك Flippy السلة إلى الرف، ويمكن للموظف بعد ذلك إضافة التوابل إلى الطعام ونقله إلى علبة العرض.
ولا تعد شركة Miso Robotics الوحيدة في سعيها لأتمتة الروبوتات فى المطابخ التجارية، بل أنه في معرض CES هذا العام، أظهرت شركات مثل Picnic تحسينات على روبوتها لصنع البيتزا، وهي وحدة قائمة بذاتها تجمع وتطبخ البيتزا بالطريقة المرغوب فيها.
روبوت الطعام
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