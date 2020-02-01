كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تتخذ إجراءات صارمة ضد شائعات الفيروس التاجي ونظريات المؤامرة

متابعة-سنيار: قام” Facebook” باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشائعات حول الفيروس التاجي ونظريات المؤامرة.

وقالت الشركة إن مدققي الحقائق الخاص بهم سوف يكشفون عن الادعاءات الخاطئة حول الفيروس التاجي، وأنه سيزيل بعض المنشورات التي تدعم نظريات المؤامرة حول هذا الموضوع.

وكتبت الشركة في بيان “سنبدأ أيضا في إزالة المحتوى الذي يروج لادعاءات كاذبة أو نظريات المؤامرة التي تم الإبلاغ عنها من قبل المنظمات الصحية العالمية الرائدة والسلطات الصحية المحلية التي يمكن أن تسبب أذى للأشخاص الذين يصدقونها.

وقالت الشركة أنها تفعل هذا امتدادا لسياساتها الحالية لإزالة المحتوى الذي قد يتسبب في ضرر مادي.

ستقوم الشركة أيضا “بإجراء عمليات مسح استباقية للعثور على أكبر قدر ممكن من هذا المحتوى وإزالته” على Instagram، حيث ستحظر المنشورات المرتبطة بمعلومات خاطئة.

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ولم يوضح Facebook بالتحديد مقدار المحتوى الذي سيتم إزالته وفقا لقواعده الجديدة، لكن نظريات المؤامرة حول الفيروس منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول Facebook: “نحن نركز على الادعاءات المصممة لتثبيط العلاج أو اتخاذ الاحتياطات المناسبة”. “يتضمن هذا المطالبات المتعلقة بالعلاجات الخاطئة أو طرق الوقاية، أو الادعاءات التي تخلق البلبلة حول الموارد الصحية المتاحة”.

إنها خطوة مهمة بالنسبة إلى Facebook، والتي غالباً ما ترفض إزالة نظريات المؤامرة، حتى لو تم كشفها بواسطة مدققي الحقائق في الشركة.

والجدير بالذكر أن سياسة مكافحة فيروس كورونا على فيسبوك تبدو أكثر عدوانية من طريقة تعاملها مع نظريات مؤامرة مكافحة اللقاح، والتي تسبب أيضا أضرارا جسدية، حيث أنالشركة تقوم بالتحقق من المحتوى المضاد للقاح وتخفيضه، ولكنها تتركه في المنشورات في موجز الأخبار وفي المجموعات.

يأتي التحديث بعد أن أعلنت كل من Twitter و Google أيضا عن مبادرات لمكافحة نظريات المؤامرة وغيرها من المعلومات غير الدقيقة حول فيروس كورونا.