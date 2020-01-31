شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو إيرادات مايكروسوفت لـ 36.9 مليار دولار رغم تراجع أرباح Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2020 والذي يشمل الفترة من "سبتمبر حتى ديسمبر 2019"، والذى شهدت خلاله نموا كبير في الإيرادات، حيث تمكنت مايكروسوفت من تحقيق إيرادات وصلت 36.9 مليار دولار في الربع الثاني وبزيادة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد ساهمت هذه الإيرادات فى تحقيق دخل تشغيلي للشركة بقيمة 13.9 مليار دولار وبزيادة وصلت 35% عن الربع الثاني السابق، بينما جاء صافي الدخل بنحو 11.6 مليار دولار وهو ما يمثل نمو 38% مقارنة مع الربع المالي الثاني من 2019.

وبحسب ما نشرته شركة مايكروسوفت عبر موقعها الإلكتروني، فقد ساهمت الخدمات السحابية الذكية من مايكروسوفت فى تحقيق 11.9 مليار دولار من الدخل وبزيادة وصلت 27% عن الربع المالي السابق، بينما تمكنت خدمات الأعمال من جني نحو 11.8 مليار دولار وبنمو وصل 17% عن الربع المالي الثاني في 2019، وتأتي هذه القيمة مقسمة على خدمات أوفيس ومنتجاتها والتي شهدت تواجد 37.2 مليون مشترك، وشبكة لينكدإن التي ارتفعت إيراداتها بنحو 24%، بالإضافة إلى خدمات وتطبيقات Dynamics 365، وفيما يتعلق بخدمات ومنتجات الكمبيوتر من أجهزة وتطبيقات، فقد تمكنت من توفير نحو 13.2 مليار دولار للشركة بنمو وصل 2% فقط.

فيما يأتي تراجع إيرادات خدمات ومنتجات الكمبيوتر بسبب تراجع دخل قسم إكس بوكس بنحو 11% مقارنة مع الربع الثاني في 2019، لكن في نفس الوقت يعد هذا الربع من أفضل الفترات المالية للشركة مؤخرًا بنمو في جميع الأقسام عدا قسم إكس بوكس.