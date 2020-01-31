شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. أول شمبانزى يسافر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم في الفضاء الموافق 31 يناير من عام 1961، انطلق شمبانزي باسم هام على صاروخ "Mercury Redstone"، وأصبح أول شمبانزى متجه إلى الفضاء، حيث وصل هام على ارتفاع 157 ميلًا خلال رحلة مدتها 16 دقيقة ونصف وتم انتشاله دون أن يصاب بأذى، ولكنه كان يعاني من الجفاف فقط، وهو الأمر الذى تم التعامل معه بمثابة خروج الشمبانزى من المركبة الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، خضع الشمبانزي البالغ من العمر عامين لتدريب صارم قبل الرحلة، وتعلم القيام بمهام الاستجابة للأضواء الكهربائية والأصوات.

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وأظهرت قدرة هام على إنجاز المهام في ظل ظروف قاسية من رحلات الفضاء، لوكالة ناسا أن رواد الفضاء البشري يمكنهم فعل الشيء نفسه، حيث إنه كان أول حيوان يظهر في برنامج الفضاء الأمريكي تم تدريبه وإرساله إلى الفضاء الخارجى.

كما تم إرسال ما يصل إلى 32 قردا وقردة إلى الفضاء، بما فى ذلك قرود ريسوس، وقرد سينومولجوس وغيرها من الأنواع، حيث كان القرد الأول يعرف بـ "ألبرت الثاني"، والذى تم إرساله فى عام 1949 حيث وصل إلى ارتفاع 134 كم، لكنه توفى عند العودة إلى الغلاف الجوى للأرض بسبب فشل المظلة، كما سبقه "ألبرت الأول" قبل عام، والذى اختنق داخل كبسولته الضيقة قبل أن يغادر الأرض.

أما عن أول حيوان يدور حول الأرض، فكانت الكلبة "لايكا" التى سافرت على متن سفينة sputnik 2 التى تم إطلاقها فى 3 نوفمبر 1957، فهناك 9 أنواع حيوانات سافرت للفضاء الخارجى، وقد استخدم برنامج الفضاء السوفيتى الكلاب والحيوانات الأخرى من أجل التأكد من صلاحية ما بعدها، حيث كانت لايكا الأكثر شهرة بين غيرها.