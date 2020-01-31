آبل تقود مبيعات الربع الرابع للعام الثالث على التوالي، وسامسونج تواصل الريادة في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق بنشر تقريرها الأحدث حول شحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي خلال الربع الرابع والعام 2019 بأكمله. ويعتقد المحللون في الشركة أن آبل نجحت في شحن 78 مليون هاتف iPhone في الربع الرابع من العام 2019، وهذا ما سمح لها بتخطي كل من Huawei وسامسونج لتصبح بذلك بطلة موسم الأعياد.

فعلت شركة آبل نفس الشيء بالضبط في عامي 2017 و 2018، حيث كشفت أن الناس يريدون حقًا الحصول على هاتف iPhone جديد كهدية خلال موسم العطلات.

تحول سوق الهواتف الذكية من عصر النمو إلى عصر التقلبات، وهذا يعني أن الشركات لن تنمو كما كانت عليه في الماضي، وستتغير نتائج السوق الآن بين الذروة والهبوط.

Advertisements

كشف المحلل Shengtao Jin أن الهواتف الذكية التي تقل قيمتها عن 100 دولار أمريكي كانت محط تركيز رئيسي في الأسواق النامية، مع كون Vivo Y91C أحد الأمثلة الإيجابية على ذلك. حقق iPhone 11 أيضًا نجاحًا كبيرًا جدًا في الأسواق الناشئة، حيث نجح في إغراء المستخدمين بالإنتقال إلى منظومة iOS مقابل سعر أرخص نسبيًا.

أما بخصوص التقرير الخاص بالعام 2019 بأكمله، فهو يكشف عن نمو شحنات سامسونج قليلاً، ولكن كانت شركة Huawei هي صاحبة معدل النمو الأعلى. على الرغم من الإنخفاض النسبي في الربع الرابع، فقد قامت شركة Huawei إجمالاً بشحن 240 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل نموًا قدره 17 في المئة مقارنة مع العام 2018. وفي نفس الوقت، إنخفضت شحنات آبل فعليًا إلى أقل من 200 مليون وحدة وتقلص سوق الهواتف الذكية العالمي من 1.389 مليار إلى 1.366 مليار.