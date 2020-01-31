Realme XT هو أحدث هاتف ذكي من شركة Realme يحصل على تحديث Android 10 الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن تحديث Realme UI الذي يستند على نظام Android 10 في وقت سابق من هذا الشهر، واليوم قررت الشركة الصينية إصدار النسخة الرسمية والمستقرة من هذا التحديث لهاتفها الذكي الثاني بعد Realme 3 Pro الذي حصل عليه قبل أسبوعين. في الواقع، لقد بدأت شركة Realme اليوم بإصدار تحديث Android 10 أو بالأحرى تحديث Realme UI لملاك الهاتف Realme XT.

هذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، وواجهة Realme UI الأحدث من شركة Realme والتي تجلب معها العديد من التغييرات والإضافات، والتحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف. هذا التحديث يحمل البنية رقم RMX1921EX_11_C.01، وهو متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل لبقية ملاك الهاتف Realme XT في بقية أنحاء العالم في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

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كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.