مبيعات سلسلة هواتف Moto G Series تكسر حاجز 100 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة موتورولا اليوم بتحقيقها لإنجاز جديد يتعلق بسلسلة هوتف Moto G Series الشهيرة. في الواقع، لقد أعلنت شركة موتورولا اليوم أن مبيعات سلسلة هواتف Moto G Series كسرت حاجز 100 مليون وحدة مُباعة على الصعيد العالمي.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق سلسلة هواتف Moto G Series لأول مرة في العام 2013 عندما كانت موتورولا لا تزال ملكًا لشركة جوجل، وكانت هذه السلسلة قد إشتهرت بتوفير هواتف ذكية متوسطة بأسعار تنافسية للغاية تقل عن 200 دولار أمريكي، مما أثبت للجميع أن الهواتف الإقتصادية ليست سيئة كما يعتقد البعض، والدليل على ذلك حجم المبيعات التي حصدتها هذه السلسلة حتى الآن ومقدار الإشادة التي حصلت عليها سواء من الخبراء أو المستهلكين.

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إحتفالاً بهذا الإنجاز، قامت شركة موتورولا اليوم بتوفير خصومات على مجموعة من هواتفها الذكية الحالية، بما في ذلك Moto G7 و Moto G6 و Moto G6 Play و Moto Z3 Play و Motorola One Action، فضلا عن العديد من الهواتف الذكية الأخرى. وتماشيًا مع ذلك، تستعد شركة موتورولا كذلك في الشهر المقبل لتعزيز سلسلة هواتف Moto G Series بأعضاء جدد من خلال الكشف عن الهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power، وهما الهاتفين اللذين سيساعدان من دون أدنى شركة موتورولا على بيع 100 مليون وحدة التالية من سلسلة هواتف Moto G Series.