تسريب جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الكاميرا الخلفية الخماسية التي سيأتي بها Xperia 5 Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - تستضيف شركة Sony مؤتمرًا صحفيًا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في شهر فبراير المقبل، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تكشف الشركة اليابانية عن هاتفها الرائد لهذا العام. يُشاع أنه سيتم في هذا الحدث الكشف عن الهاتف Xperia 5 Plus والذي يُشار إليه أيضًا بإسم Xperia 1.1.

في حين لم تكشف شركة Sony عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القادم، إلا أنه تم في وقت سابق من هذا الشهر تسريب صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف، وتؤكد لنا أنه سيضم إثنين من مكبرات الصوت في الأمام وخمس كاميرات في الواجهة الخلفية.

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في حالة إذا كانت المعلومات التي تم تسريبها اليوم صحيحة، فهذا يعني أن الهاتف Xperia 5 Plus سيضم كاميرا واحدة تمتاز بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرتين بدقة 12 ميغابكسل ستضم واحدة منهما عدسة واسعة الزاوية، فضلا عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار، وكاميرا أخرى لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. أما وقد قلنا ذلك، فنحن نفترض أن الكاميرا التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل سيتم إستخدامها لإلتقاط الصور المُقربة للعناصر غير البعيدة، بينما ستتولى الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار إلتقاط الصور بإستخدام التقريب البصري البالغ ×5.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك أن الهاتف Xperia 5 Plus سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن ما لا يقل عن 8GB من الذاكرة العشوائية. للآسف، المعلومات المتعلقة بالهاتف Xperia 5 Plus شحيحة في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد عنها عندما نقترب من الموعد الذي تعتزم فيه شركة Sony عقد مؤتمرها الصحفي.