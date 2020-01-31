شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ساعات.. واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتوقف تطبيق واتس آب عن العمل على بعض الهواتف الذكية سواء من هواتف أيفون أو أندرويد القديمة خلال ساعات، حيث يسحب تطبيق الدردشة الدعم لبعض أنظمة التشغيل الأقدم، ولن يتمكن المستخدمون على الأجهزة غير المدعومة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من السبت 1 فبراير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت شركة فيس بوك، التى تمتلك واتس آب، إن عملية التوقف كانت ضرورية لضمان أمن مستخدميها.



شكوى المستخدمين على تويتر كما قال واتساب في منشور بالمدونة "نظرًا لأننا لم نعد نعمل بنشاط على تطوير أنظمة التشغيل هذه، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، لذلك للحصول على أفضل تجربة، نوصي باستخدام أحدث إصدار من iOS أو أندرويد المتاح لهاتفك." وتشمل الهواتف الذكية المتأثرة تلك التى تعمل على إصدارات أندرويد 2.3.7 والإصدارات الأقدم، وأجهزة أيفون على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم. وتتوافق معظم الهواتف الذكية مع أنظمة تشغيل أكثر حداثة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تحديث جهازك قبل الأول من فبراير، فعلى سبيل المثال، يتوفر نظام التشغيل iOS 9 لأجهزة أيفون التى تعود إلى أيفون 4S. Advertisements

شكوى على تويتر 2

وانتقل عدد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن قلقهم من حقيقة أن أجهزتهم لن تكون قادرة على تشغيل واتس آب.

كتب مالكوم هولت، على حسابه على تويتر، إنه لن يقم بشراء أيفون جديد فقط لاستخدام واتس آب، لذلك سيعتمد فقط على فيس بوك ماسنجر بدلا من ذلك.

فيما وصفت Belgin Savaci هذه الخطوة بأنها "غير عادلة" ، بدعوى أنها لا تملك ما يكفي من المال لشراء هاتف جديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من توقف واتس آب عن دعم هواتف ويندوز الذكية، حيث قال واتس آب: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتس آب فى متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2019."