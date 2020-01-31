شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحقق 280 مليار دولار خلال 2019 وصافى دخل 11 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير من العام المالي 2019 والذي انتهى بنهاية ديسمبر، إذ حققت الشركة 87.4 مليار دولار إيرادات، كما حققت الشركة نمو في المبيعات قدره 21% مقارنة مع نفس الفترة من 2018 عندما حققت 72.4 مليار دولار، ولعل السبب في هذه النتائج الكبيرة يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في مشتركي خدمة برايم مع وصولها 150 مليون.

وبحسب ما نشرته أمازون عبر مدونتها الرسمية، فقد حققت أمازون ما يصل إلى 3.9 مليار دولار كدخل تشغيلي في الربع الرابع 2019 مقارنة مع 3.8 مليار دولار في 2018، فيما وصل صافي الدخل إلى 3.3 مليار دولار، وفيما يتعلق بعام 2019 كاملًا، فقد نمت مبيعات الشركة 20% لتصل 280.5 مليار دولار مقارنة مع 232.9 مليار دولار في 2018، وهذا ساهم في تحقيق دخل تشغيلي بقيمة 14.5 مليار دولار مقارنة مع 12.4 مليار دولار في العام المالي 2018، وصافي دخل قدره 11.6 مليار دولار.

ولعل السبب الرئيسي وراء نمو مبيعات أمازون خلال الربع المالي الرابع من 2019 إلى تخطي مشتركي خدمة برايم حاجز 150 مليون مشترك مدفوع العضوية، وهذا بزيادة نحو 50 مليون مشترك مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بالرغم من ارتفاع قيمة الاشتراك تدريجيًا بمقدار 10 دولارات لكل عام.

وقالت الشركة أن مشتركي برايم الذين حصلوا على خدمة التوصيل في نفس اليوم تضاعف عددهم 4 مرات في 2019 مقارنة مع 2018، كذلك فإن خدمة الفيديو والمحتوى المرئي التي تتوفر ضمن الاشتراك شهدت ضعف عدد الساعات التي يقضيها المشتركين على الأعمال الأصلية التي تنتجها مقارنة مع العام الماضي، وقد حققت أعمالها 88 ترشح للجوائز العالمية و26 فوز.