تكنولوجيا: خلل فنى فى قمر صناعى أمريكى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن إحدى لوائح البطاريات الشمسية للقمر العسكري الأمريكي STPSat-4 ، الذي أطلق من على متن المحطة الفضائية الدولية، لم تنفتح، ويذكر أن ناسا أعلنت يوم الأربعاء عن نجاح عملية إطلاق القمر STPSat-4 من المحطة الفضائية الدولية، لحساب القوات الجوية الأمريكية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، يشير موقع ناسا، إلى أن أحد ألواح البطاريات الشمسية لم تنفتح بعد إطلاق القمر. ومع ذلك يأمل الخبراء في أن يساعد تغير درجات الحرارة مع الوقت على انفتاحها، وهذا القمر مزود بأجهزة لاختبار المناخ الفضائي وهوائيات لمتابعة الأقمار الصناعية والنجوم، وبطاريات شمسية.

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يذكر أن ناسا أعلنت في وقت سابق عبر موقعها أن مرصد TESS اكتشف كوكبا بحجم كوكب الأرض، قد تكون ظروفه ملائمة لوجود الماء السائل، ويمكن أن يكون صالحا للحياة، ويقول بول هيرتز، رئيس قسم الفيزياء الفلكية فى الوكالة، كان الهدف من إطلاق المرصد الفضائى للبحث عن كواكب شبيهة بكوكب الأرض، واكتشف هذا الكوكب خلال مراقبة نجم صغير في كوكبة دورادو الجنوبية "كوكبة أبى سيف "، ويبعد هذا الكوكب عن النجم "القزم الأحمر" نحو 100 سنة ضوئية، بحسب روسيا اليوم.

وحجم الكوكب المكتشف الذى أطلق علماء الفلك عليه الرمز TOI 700 d أكبر من حجم كوكب الأرض بنسبة 20% ولم يلاحظ علماء الفلك خلال متابعتهم لهذا الكوكب مدة 11 شهرا أى توهجات على سطحه، ويدور الكوكب حول القزم الأحمر TOI 700، ويحصل منه على 86% من الطاقة، وهذا يعادل تقريبا ما يحصل عليه كوكب الأرض من الشمس.