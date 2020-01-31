شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتخذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ موقع فيس بوك إجراءات صارمة تجاه المعلومات الخاطئة الخاصة بفيروس كورونا على منصته، والتى تتمثل في حذف المحتوى الذي يتسبب في تضليل المعلومات حول فيروس كورونا، ويأتي الأمر في الوقت الذي تحاول فيه الشركة بشدة إيقاف انتشار العلاجات والأكاذيب الزائفة حول موقع التواصل الاجتماعى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلن فيس بوك، أنه حصل على إرشادات من المنظمات الصحية العالمية الرائدة قبل السماح بإزالة المشاركات والصور ومقاطع الفيديو، كما سيوجه المستخدمين إلى مصادر مشروعة للمعلومات حول تقدم الفيروس، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وتسبب فيروس كورونا في مقتل 213 شخصًا على الأقل في الصين وإصابة ما يقرب من 10000 شخص، وقد صُمم كانج شينج جين، رئيس قسم الصحة بفيس بوك، مدونة على موقع فيس بوك لتوضيح القرار.

وأضاف جين، أن فيس بوك سيبدأ أيضًا في إزالة المحتوى الخاص بالإدعاءات الكاذبة أو نظريات المؤامرة التي تم الإبلاغ عنها من جانب المنظمات الصحية العالمية الرائدة والسلطات الصحية المحلية، والتي يمكن أن تسبب ضرراً للأشخاص الذين يصدقونها.

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وقدم فيس بوك أيضًا مساحات إعلانية مجانية للمؤسسات التي تدير حملات توعوية عن فيروس كورونا.

وأوضح جين، "نظرًا لأن مجتمع الصحة العامة العالمي يعمل على الحفاظ على أمان الأشخاص ، فإن Facebook يدعم عملهم بعدة طرق، خاصة من خلال العمل على الحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار حول الفيروس وربط الأشخاص بمعلومات مفيدة".

كما أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن أن جوجل وفيسبوك وتويتر كانوا جميعًا يحاولون احتواء انتشار المعلومات الخاطئة.