DoubleTake… تطبيق جديد يحمل مفاجأة لهواة التصوير بالهاتف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يناير 2020 07:14 مساءً - في مؤتمر المطورين الأخير لها، أعلنت شركة “أبل” أن إحدى الميزات التي يمكن الاستفادة منها في أجهزة “آيفون” إمكانية استخدام كاميرتين في الوقت نفسه للتصوير.

الميزة مهمة ومفيدة للمصورين، فعلى سبيل المثال في أجهزة “آيفون 11 برو” سيكون بإمكان المستخدمين تصوير المشهد نفسه بالعدسة الواسعة أو تلك الواسعة جداً في ذات الوقت، لكن منذ إعلان الميزة لم يظهر في متجر التطبيقات إلا عدد قليل من البرامج التي تدعمها، وكانت محاولات متواضعة، لا تعطي أي قيمة مضافة للمستخدمين.

لكن، هذا الأسبوع أعلنت شركة Filmic تطبيقاً جديداً في متجر البرامج، يتيح هذه الميزة بشكل مميز للمستخدمين، ويحمل اسم DoubleTake، فعلى سبيل المثال سوف يتمكّن مستخدمو هواتف “آيفون 11 برو” من اختيار أي عدسة من الأربع عدسات التي يحملها الجهاز ثلاث بالخلف وواحدة بالأمام.

الجديد أن التطبيق يتيح للمستخدم حرية أكبر في اختيار طريقة التصوير، بينما واجهته سهلة وبسيطة، فمع الدخول إليه لن تظهر العديد من الخيارات، بل سيكون هناك أربعة خيارات فقط موزّعة على أربع زوايا، وأعلى كل خيار ثمة ميزة معينة تساعد على استخدام التطبيق. وما يهمنا هو الخيار الموجود في الزاوية اليسرى من التطبيق، ففي حال الضغط عليه ستظهر جميع العدسات الموجودة في الجهاز.

وكما هو موضح في الصورة أعلى، يظهر لنا أربع عدسات نستطيع استخدامها في التصوير، ويقل عدد العدسات حسب نوع الجهاز، إن كان يحتوي على عدستين أو ثلاث أو أربع، مع العلم أن الجهاز المُستخدم في هذا الشرح هو جهاز “آيفون 11 برو”، حيث تظهر العدسات الثلاث العادية والواسعة والأكثر اتساعاً، إلى جانب الكاميرا الأمامية، وكل ما عليك هو تحديد العدسات المراد استخدامها وسيكون بإمكانك حالياً اختيار عدستين فقط.

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وبعد الانتهاء من تحديد العدسات يجب الضغط على الخيار الموجود أعلى الشاشة والذي سيفيد في اختيار طريقة التصوير، وهل يريد المستخدم أن تكون العدستان متقاسمتان للشاشة. وسيكون متاحاً أمام المستخدم ثلاث خيارات للشكل في الفترة الحالية.

وكما هو واضح أمامكم كان الاختيار على أن تُقسَّم الشاشة إلى جزءين منفصلين، وجرى الاعتماد على العدسة الواسعة، وأيضاً العدسة الواسعة جداً في التصوير، والأخيرة تُظهر لنا مساحة أكبر في التصوير، ويمكن اختيار أن تكون إحدى العدسات تملأ الشاشة كاملة، والعدسة الأخرى تكون في إحدى الزوايا ومن ثم يبدأ التصوير.

سيتمكن المستخدمون من التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية في الوقت نفسه

وسيتيح التطبيق خيارات أكبر للمصورين، وبإمكانك الآن المقارنة بين العدسات بشكل أفضل وتصوير مشهد واحد بعدستين منفصلتين، وسيساعد المهتمين بتصوير يومياتهم، وسيتمكن المستخدمون من التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت.

هذه الميزة متاحة حالياً في برامج معدودة، لكن في حال دعمها في التطبيقات الشهيرة مثل “سناب شات” وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي ستعطي إمكانية أفضل للتصوير وخيارات أكثر لتوثيق المستخدمين لحظاتهم المميزة، ومن المتوقع أن تصل هذه الميزة إلى تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الستة المقبلة.