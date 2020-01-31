فيروس كورونا يؤثر على سلسلة التوريد لملحقات Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن فيروس كورونا الواسع الإنتشار سيؤثر على عدد من سلاسل التوريد، بما في ذلك سلسلة التوريد المسؤولة عن ملحقات تشكيلة Galaxy S20 Series. لذلك لن يجد العملاء الذين يبحثون عن ملحقات مثل الأغطية الواقية وواقيات الشاشة أثناء الإطلاق أي شيء من أجل هواتفهم الجديدة.
تلقى متجر MobileFun البريطاني عددًا من الرسائل من الشركات المُصنعة تُفيد بأنه سيكون هناك تأخير في الشحن بسبب تفشي فيروس كورونا وتمديد عطلة رأس السنة الصينية الجديدة. مددت الحكومة الصيينية رسمياً موسم العطلات كوسيلة لمحاربة إنتشار العدوى، لذلك أوقفت الكثير من المصانع عملياتها وستبقى متوقفة عن العمل لفترة من الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، ستخضع البضائع التي تنتقل إلى الأسواق الغربية لمراقبة صارمة جدًا مما سيؤدي إلى تأخير عمليات الشحن. لذلك، إذا تمكنت من الحصول على ملحقات Galaxy S20 مبكرًا، فسوف تكون أحد المشترين المحظوظين.
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