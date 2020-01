خدمة Apple Maps تحصل على تحديث ضخم، ويجلب معه ” Look Around ” و ” Collections “

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل اليوم أنها بصدد إصدار تحديث جديد لتطبيق الخرائط Apple Maps. هذا التحديث الجديد يجلب معه تصميمًا جديدًا للخريطة، وهو يعرض تفاصيل أكثر بكثير من ذي قبل. في البداية، سيتمكن المستخدمون من رؤية المزيد من التفاصيل على الأرض بإستخدام مخططات تفصيلية لمساعدتك في البحث والتنقل بشكل أفضل.

هناك الآن مشاهد أكثر شمولاً لمراكز التسوق والمطارات والحدائق العامة والطرق والمباني. تعد شركة آبل بملاحة أسرع وأكثر دقة مع التحديث الجديد.

وصلت ميزتين جديدتين إلى خدمة Apple Maps، وكلتاهما موجودتان في خدمة الخرائط Google Mpas تحت أسماء مختلفة. الميزة الأولى تُدعى ” Collections “، وهي تتيح لمستخدمي Apple Maps إنشاء قوائم خاصة للوجهات المحفوظة ومشاركتها. أما بخصوص الميزة الثانية، فهي تُدعى ” Look Around “، وهي تشبه إلى حد كبير ميزة Google Street View المتاحة في خدمة Google Maps. ومع ذلك، المدن الوحيدة التي يمكنك التجول الإفتراضي فيها في خدمة Apple Maps بإستخدام ميزة Look Around هي نيويورك ومنطقة خليج سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ولاس فيجاس وهيوستن وأوهايو، ولكن من المفترض أن يتم إضافة المزيد من المناطق في المستقبل.

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء قائمة المفضلة حتى يتمكنوا من التنقل بنقرة واحدة. يتم الوصول إلى المفضلة مباشرة من الشاشة الرئيسية. تتوفر الآن جداول زمنية للعبور في الوقت الفعلي لسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة ونيويورك ولوس أنجلوس وميامي ( إعتبارًا من اليوم ). يمكنك أيضًا مشاركة الوقت المُقدر للوصول إلى وجهتك حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة من متابعة رحلتك إلى وجهتك.

توجه إلى رابط المصدر أدناه للتعرف على جميع الميزات الجديدة التي يتم طرحها الآن لخدمة الخرائط Apple Maps في الولايات المتحدة. تخطط آبل للبدء في طرح نفس التحديث في جميع أنحاء أوروبا ” في الأشهر المقبلة “.