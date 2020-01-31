الموقع الرسمي لشركة سامسونج يكشف عن موعد إطلاق هواتف Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series جنبًا إلى جنب مع الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل. إذا كنت تتساءل متى ستكون هذه الهواتف الذكية متاحة للشراء، فالموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت موجود هنا اليوم لتقديم المساعدة.

لقد أنشأت شركة سامسونج صفحة تسجيل، حيث يمكنك الذهاب وإدخال بريدك الإلكتروني إذا كنت مهتمًا بشراء أي من هذه الهواتف الذكية القادمة. وفي صفحة التسجيل هذه هناك هذه المعلومات :

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عبارة ” التسليم بحلول 6 مارس بينما تستمر الإمدادات ” هي بطبيعة الحال مؤشر على أن شركة سامسونج ستبدأ في اليوم 6 مارس بإرسال الهواتف للعملاء الذين قاموا بطلب Galaxy S20 أو +Galaxy S20 أو Galaxy S20 Ultra بشكل مسبق. عملية التسجيل منفصلة عن هذا التاريخ، ولكن يجب على سامسونج إرسال رسالة إلكترونية إلى بريدك الإلكتروني أثناء فتح باب الطلبات المسبقة بالفعل.

قد ينطبق هذا التاريخ أو لا ينطبق على الهاتف Galaxy Z Flip أيضًا. قال تقرير سابق أنه سيتم شحن الطلبات للعملاء بعد وقت قصير من الإعلان الرسمي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت سامسونج ستبدأ بإرسال الطلبات للعملاء في شهر فبراير المقبل بالفعل أو ما إذا كانت ستؤجل ذلك إلى شهر مارس الموالي.