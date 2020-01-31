LG تُحقق مبيعات قياسية، ولكن قسم الهواتف الذكية يواصل نزيف المال

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG اليوم بالكشف عن نتائجها المالية للعام 2019، وقد حققت الشركات عائدات قياسية بلغت 53 مليار دولار أمريكي. سجلت الشركة أرباحًا تشغيلية بلغت 2.07 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يُمثل إنخفاضًا قدره 10 في المئة مقارنة مع العام 2018، وهو ما تفسره LG بالإستثمارات الإضافية التي قامت بها في تسويق وتطوير التكنولوجيات المستقبلية.

جاءت معظم الأموال من قسم الأجهزة المنزلية المعروف بإسم LG Home Appliance & Air Solution، فقد كان هذا القسم وراء 18.29 مليار دولار أمريكي من العائدات، وكان أيضًا وراء 1.7 مليار دولار أمريكي من الأرباح. سجل هذا القسم أرقام قياسية على مستوى الإيرادات والأرباح في العام 2019.

النتائج المالية للربع الرابع تشير إلى وجود عائدات بقيمة 3.92 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تشغيلية تبلغ 103.86 مليون دولار أمريكي، وهو رقم قياسي للشركة في الربع الرابع. تم تحقيق هذه النتائج المالية الجيدة في الربع الرابع من العام 2019 بفضل الطلب القوي في أمريكا الشمالية وأوروبا.

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لا يزال قسم الهواتف الذكية في الشركة يُكافح، فعائدات هذا القسم على مستوى العام 2019 بأكمله بلغت 5.07 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الخسائر 858.34 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب إرتفاع تكاليف التسويق اللازمة لترويج الهواتف الرائدة للشركة.

وفيما يخص المستقبل، تعلق شركة LG آمالها في العام 2020 على تدابير خفض التكاليف وبيع الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في الفئتين المتوسطة والراقية.

حقق قسم الترفيه المنزلي في شركة LG والذي يحمل إسم LG Home Entertainment عائدات بلغت 13.73 مليار دولار أمريكي وإيرادات تشغيلية قدرها 833 مليون دولارأمريكي. هذه الأرقام لم تتغير نسبيًا مقارنة مع العام 2018. ومع ذلك، فلا يمكننا أن نقول الشيء نفسه عن قسم LG Vehicle Component Solutions، فهذا القسم حصد إيرادات قدرها 4.65 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل نموًا بنسبة 27 في المئة مقارنة مع العام 2018، وهي أعلى مبيعات سنوية في تاريخ هذا القسم. حقق خسارة قدرها 165.6 مليون دولار أمريكي، ولكن شركة LG تتوقع أن ينمو السوق في العام 2020 بفضل تشديد القوانين في الإتحاد الأوروبي وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.