الهاتف Nubia Red Magic 5G سيدعم الشحن السريع بقوة 85W

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تصميم الهاتف Nubia Red Magic 5G من قبل العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE ليكون بمثابة وحش إذا جاز التعبير في سوق هواتف الألعاب، فهذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، فضلا عن بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 80W. في الأسبوع الماضي، رأينا فيديو يستعرض لنا ميزة بث شاشة الهاتف لاسلكيًا وسرعة الإستجابة التي تمتاز بها، والآن إنتقل الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Nubia، السيد Ni Fei إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للتشويق لتقنية الشحن السريع التي سيأتي بها هاتف الألعاب القادم من الشركة.

تُظهر الصورة سجلاً مفصل لعملية شحن الهاتف، وهي الصورة التي تُظهر تيار يبلغ 9.6 أمبير إلى جانب جهد كهربائي يبلغ 8.4 وهو ما يعادل 80W من الطاقة المتدفقة. نرى أيضًا أن الهاتف سيدعم بروتوكول الشحن USB PD. لسوء الحظ، ليس هناك الكثير مما يمكننا إستخراجه من هذه الصورة.

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لوضع الأمور في نصابها، تقنية الشحن السريع الأسرع في السوق حاليًا هي ملك لشركة Oppo ويتم إستخدامها في الهاتف Oppo Reno Ace، وهذه التقنية تسمح بشحن الهاتف بقوة 65W. ومع ذلك، هناك تقنيات شحن أسرع أخرى، ومن بينها تقنية 100W Super Charge Turbo من شركة Xiaomi والتي تشحن البطارية بقوة 100W، وتقنية 120W Super FlashCharge من شركة Vivo والتي تسمح بشحن البطارية بقوة 120W، ولكن تقنيات الشحن هذه لم تشق طريقها بعد إلى الهواتف الذكية المتاحة تجاريًا.