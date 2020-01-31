آبل و Broadcom مُطالبتين بدفع 1.1 مليار دولار لشركة CalTech بسبب براءات الإختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل في مشكلة مرة أخرى بسبب إنتهاك براءات إختراع إحدى الشركات الموردة للرقاقات. منحت هيئة المحلفين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تعويضًا بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من آبل و Broadcom بسبب إنتهاكهما لبراءات الإختراع الخاصة بشركة CalTech والمتعلقة بـ WiFi.

سيتم دفع الجزء الأكبر من هذا المبلغ والذي يٌقدر بنحو 837.8 مليون دولار أمريكي من قبل شركة آبل، في حين سيتم دفع 270.2 مليون دولار المتبقية من قبل شركة Broadcom. وصفت شركة آبل نفسها بأنها ” مجرد طرف غير مباشر في القضية “، وهي تحاول بذلك إلقاء اللوم على شركة Broadcom مع العلم بأنها تعتزم إستئناف الحكم، ونفس الأمر ينطبق على شركة Broadcom.

تُعتبر العلاقة بين آبل و Broadcom مهمة لكلا الشركتين. في الأسبوع الماضي فقط، وقعت شركة Broadcom المتخصصة في صناعة رقاقات الإتصالات اللاسلكية صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة آبل. أيضا، تمثل شركة أبل خمس عائدات شركة Broadcom.

قبل عام، فازت شركة كوالكوم بنجاح في دعوى قضائية ضد الشركتين Qorvo و Intel الموردتين للرقاقات والمعالجات، مما أدى إلى حظر عدد من طرازات iPhone 7 و iPhone 8.