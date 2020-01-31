شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تليجرام يحذر من استخدام واتس آب .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بافيل دورورف مؤسس تطبيق التراسل الفوري المشفر تليجرام، عن وجود أخطار كبيرة يمثلها تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" على المستخدمين، حيث أشار مؤسس تليجرام أن المستخدمين غالبا ما يتركون نسخا احتياطية غير مشفرة لرسائلهم في السحابة عند استبدال الهواتف الذكية، مضيفا أن هناك مصدرا آخر يمكن أن يشكل خطرا على سر التراسل وهو ما يسمى بـ" backdoors" بصفته تطبيقا ابتكره عمدا مصممو "واتس آب" لكشف خلل في نظام الأمن.

وبحسب موقع economictimesالأمريكي، فبحسب "دوروف" فإن تلك الثغرات يضعها المهندسين تحت ضغط أجهزة الأمن، حيث قال إن الشركات تموّه الثغرات وتصفها بأخطار عثرت عليها فجأة، مشيرا إلى أن "واتس آب" شهد العام الماضي العثور على 12 ثغرة كهذه، فيما دعا المستخدمين لضرورة عدم الثقة فى تطبيقات تمتلك شيفرة بدائية سرية كما هو الحال في تطبيق "واتس آب".

وكان تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام" قد أعلن منذ فترة عن طرحه تحديثا جديدا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي"، وأشارت صحيفة "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديث "تليجرام" تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من "استطلاعات الرأي"، والتي تدعم تقنيات "التعلم الآلي" لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

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ويقدم "تليجرام" بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: "التصويت المرئي"، و"الإجابات المتعددة"، و"وضع الاختبار"، وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلا من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقا.