شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتعاون مع الصحة العالمية لتزويد المستخدمين بمعلومات عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت جوجل مع منظمة الصحة العالمية من خلال إطلاق تنبيه SOS مخصص لفيروس كورونا، حيث سيقوم محرك البحث بتحديد أولويات المعلومات الخاصة بالفيروس من منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك نصائح الأمان وتحديثات منظمة الصحة العالمية على انتشار الفيروس وكيفية الحفاظ على السلامة، وسيتم عرض المعلومات لأي شخص يبحث عن معلومات حول فيروس كورونا مع موارد من منظمة الصحة العالمية في أعلى صفحة النتائج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفر تنبيهات SOS من جوجل الأولوية لمصادر المعلومات الموثوقة بسرعة للمساعدة في تزويد الأشخاص بمعلومات مهمة حول حالة طوارئ عامة.



جوجل

وسيعرف مستخدمو جوجل أن التنبيه نشط بسبب مربع تنبيه SOS الذي يظهر في أعلى الصفحة، ويمكن للمستخدمين أيضًا الضغط فوق رمز المشاركة على شكل سهم أعلى تنبيه SOS لمشاركة رابط بحث Google الخاص بفيروس كورونا إلى فيس بوك أوتويتر أو في رسالة بريد إلكتروني.

ويمكنهم ببساطة كتابة "فيروس كورونا" في محرك البحث، حيث يقدم مع مربع "المساعدة والمعلومات" مع روابط منظمة الصحة العالمية، وصندوق آخر "نصائح الأمان" لكيفية منع انتشار الفيروس.

وقالت جوجل، "لقد أطلقنا اليوم تنبيهاً SOS مع منظمة الصحة العالمية لجعل الموارد المتعلقة بفيروس كورونا يمكن الوصول إليها بسهولة".

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وأضافت جوجل، "نحن نقوم بذلك بانتظام من أجل أحداث الأزمات في جميع أنحاء العالم حيث قد تكون السلامة العامة في خطر".

وتهدف تنبيهات SOS إلى جعل معلومات الطوارئ في متناول المستخدمين أثناء الأزمات الطبيعية أو التي يتسبب فيها الإنسان.

وتم إطلاق الميزة قبل ذلم في عام 2017 كوسيلة للمساعدة في إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، مثل الحرائق والفيضانات أو المواقف الإرهابية.

وتساعد تنبيهات SOS المتوفرة في كل من "البحث والخرائط" المستخدمين في العثور على المواقع وأهم الأخبار والمعلومات المحلية من السلطات، كما أنه يرسل إشعارات للهواتف الذكية حسب مدى قرب المستخدم من الحادث.

وقال عملاق التكنولوجيا: "هدفنا هو توفير المعلومات الأكثر صلةً وذات مصداقية وقابلة للتنفيذ خلال الأزمة"، فإنه خلال الأزمة، يحتاج الناس إلى معلومات في الوقت الفعلي".