سامسونج لديها خطط لإطلاق المزيد من الهواتف القابلة للطي في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في وقت سابق من هذا اليوم بالكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2019، وهو التقرير الذي كشف عن وجود إنخفاض على مستوى أرباح الشركة، ولكن لا يزال قسم الهواتف الذكية يتمتع بصحة جيدة. كجزء من التقرير، أعلنت شركة سامسونج عن خططها لإطلاق المزيد من الهواتف الذكية القابلة للطي في وقت لاحق من هذا العام، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لأن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تستطيع بيع من 5 إلى 6 ملايين هاتف قابل للطي في العام 2020.

في السابق، أكد الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج، السيد DJ Koh أن شركته ” ستزيد بشكل كبير من مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في العام 2020 “.

التقرير المالي الجديد يشير إلى نفس الهدف أيضًا، فقسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج سيركز على الهواتف الرائدة والهواتف القابلة للطي في العام 2020. وعلاوة على ذلك، ستميز شركة سامسونج الهواتف الراقية عن طريق جلب المزيد من الهواتف المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، وإستخدام تصاميم جديدة في الهواتف القابلة للطي. تتوقع سامسونج أن تساعد كلتا الفئتين من المنتجات في الحفاظ على ثبات العائدات.

نحن نعرف بالفعل كيف سيبدو هاتف سامسونج الثاني القابل للطي، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف والذي من المرجح أن يحمل إسم Galaxy Z Flip في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل. وسوف يأتي مع تصميم صدفي وطبقة واقية من الزجاج لتوفير المزيد من المتانة المُحسنة. يتضمن الجزء المتبقي من المواصفات معالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن بسرعة 15W.