سامسونج تُعلن عن زيادة في مبيعات الهواتف الذكية، والأرباح الإجمالية تنخفض في الربع الرابع

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا هو الوقت من العام الذي تُعلن فيه الشركات الكورية الجنوبية عن تقاريرها المالية. كشفت شركة سامسونج للتو عن إنخفاض أرباح الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 بسبب إنخفاض أسعار رقاقات الذاكرة وتراجع الإقبال على الشاشات.

شهد قسم الأجهزة المحمولة على وجه الخصوص زيادة الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويُعزى ذلك في الغالب إلى موسم العطلات في البلدان الغربية. ومع ذلك، إنخفضت الإيرادات والأرباح في ظل إرتفاع مصاريف التسويق وعدم الإعلان عن أي هواتف رائدة جديدة.

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صدور تقرير الربع الرابع يعني حصولنا على الأرقام الكاملة للعام 2019 بأكمله. وصلت عائدات قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى 107.27 مليار وون كوري، وهو أعلى رقم في السنوات الثلاثة الماضية. يتناقض هذا مع الصورة العامة لشركة سامسونج لأن العام 2019 كان هو أسوأ عام للشركة منذ العام 2017.

الصورة ليست جيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالأرباح في العام 2019، فقد أعلن قسم الأجهزة المحمولة عن أرباح تشغيلية قدرها 9.27 مليار وون كوري وهي أسوأ نتيجة منذ ثلاث سنوات. وهذا يتماشى مع الإنخفاض الكلي في الأرباح منذ أن شهدت الشركة بأكملها إنخفاضًا بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي. سجل قسم أشباه الموصلات وقسم حلول الأجهزة ثلث ما تم تحقيقه في العام 2018.

عند الحديث عن الخطط والتوقعات المستقبلية، تتوقع سامسونج مبيعات ضعيفة لرقاقات الذاكرة وشاشات OLED والإلكترونيات الإستهلاكية. وبالنظر إلى العام 2020، تقول الشركة أنه سيكون هناك تحسن في الأداء العام للشركة، ولكن هناك الكثير من أوجه عدم اليقين في بيئة الأعمال العالمية.