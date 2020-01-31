شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيصرفهم فى إيه.. ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون تزداد 13 مليار دولار فى ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات قليلة ، ارتفعت أسهم شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الذى أسسه جيف بيزوس منذ أكثر من عقدين، بشكل ملحوظ، حيث أضيفت أكثر من 13 مليار دولار إلى ثروته خلال بضع دقائق.

في وقت متأخر من يوم الخميس، أعلنت أمازون عن أرباحها للربع الرابع وسحقت تقديرات "وول ستريت".

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وأعلنت الشركة أن مبيعاتها للربع الرابع، زادت بنسبة 21٪ إلى 87.4 مليار دولار وارتفعت الأرباح إلى 6.47 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين بقيمة مبيعات بلغت 86.2 مليار دولار وأرباح بلغت 4.11 دولار للسهم.

مع ارتفاع القيمة السوقية للأمازون، ارتفعت القيمة الصافية لجيف بيزوس، الذي يمتلك أكثر من 57 مليون سهم فى الشركة.

على وجه التحديد، في حوالي 15 دقيقة من التجارة الموسعة ، أضاف الملياردير 13.2 مليار دولار إلى ثروته، مما جعلها تقترب من 129.5 مليار دولار.