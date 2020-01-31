شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعليق تطوير منجم للذهب بعد اكتشاف نوع من الخفافيش مهدد بالانقراض بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود مكثفة تقوم بها السلطات الاسترالية، من أجل الحفاظ على الحيوانات، وخصوصا تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ففى مايو الماضى تسبب طائر إسترالي صغير مهدد بالانقراض في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق بمليارات الدولارات، فى شمال شرق إستراليا.

وبحسب ما نشرته العديد من وكالات الأنباء، فإن السلطات الاسترالية، اتخذت قرارا بتعليق تطوير منجم ذهب فى الإقليم الشمالي بعد اكتشاف سلالة من الخفافيش مهددة بالانقراض.

عدد قليل من الخفافيش الشبحية ظهر كعائق بيئى رئيسي أمام تطوير منجم يونيون ريفز جنوب شرقي داروين، وتشير التقديرات إلى أن ولاية الإقليم الشمالى تحتضن 35 % من إجمالى 10 آلاف خفاش شبحى فى البلاد.

وقال داميان ميلن، أحد كبار العلماء بوزارة البيئة فى الإقليم الشمالى، لهيئة الإذاعة الأسترالية، "التهديد رقم واحد الذى تم تحديده للخفافيش الشبحية هو غياب الموائل وتدهورها بسبب أنشطة التعدين".

Advertisements

وأضاف "أى نشاط تعديني يرتبط بموائلهم الرئيسية يمكن أن يكون له تأثير... على بقائهم على قيد الحياة"، حيث كان من المتوقع أن يخلق المنجم ما يصل إلى 80 وظيفة بدوام كامل لبلدة باين كريك القريبة، وتقدر الشركة المطورة للمنجم عدد الخفافيش في الموقع بما يتراوح بين 20 و30.

وأشارت على لسان أحد مسئوليها أنها تعمل مع المراكز البحثية والحكومة لتقليل التأثير لأدنى حد، من خلال تطوير موائل جديدة للخفافيش الشبحية في مواقع تعدينية تاريخية منهارة، وسيتوقف مصير المشروع على تقييم وزارة البيئة الاتحادية للأثر البيئى للمشروع.