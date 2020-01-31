شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الهواتف الصينية تعلق تصدير شحناتها إلى روسيا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثر انتشار فيروس كورونا فى الصين على كافة المجالات الاقتصادية، وكذلك فى تعاملات الصين مع الدول الأخرى من خلال المؤسسات أو الهيئات، والأفراد، فبعد انتشار الوباء، وتعليق عدد كبير من الشركات إنتاجاتها فى الصين، كذلك أعلنت عدد من شركات الهواتف الصينية الشهيرة وشركات هواتف أمريكية أخرى تعليق شحنات الهواتف الذكية من الصين إلى روسيا لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "كوميرسانت"، أرسلت الشركات تقارير إلى الشركاء توضح أن تأجيل الشحنات له أسبابه وهو أن المصانع مددت أيام العطل للسنة الصينية الجديدة حتى 10 فبراير بسبب كورونا، ومن الوارد تمديد هذه الفترة.

كما علقت شركة آبل شحنات الهواتف من المصانع المتواجدة فى الصين، وأكد مصدر فى أحد متاجر الإلكترونيات للصحيفة هذه المعلومات.

وبسبب تمديد عطلة رأس السنة الجديدة حتى فبراير 2020، فإن جدول الإمدادات لجميع الشركات التي يقع إنتاجها في الصين سيتغير بنحو أسبوعين.

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وأكدت الشركة، أن هذه الأمور جميعها لن تؤثر على على توفر الهواتف الذكية ولن يكون ملحوظًا للمستهلك.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، قالت إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وأضافت يينج، فى تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا دوليا، "منذ تفشى وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".