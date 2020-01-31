تعرف على مواصفات أسرع وأقوى "باوربانك" في العالم..شحن لا سلكي



أعلنت شركة Chargeasap عن صدور الباوربانك Flash الجديدة، التي تروج لها باعتبارها أسرع "باوربانك" في العالموالذي يعتمد على بطاريات الجرافين من تسلا وتوفر أداء فائقاً للغاية بقدرة تصل إلى 150 وات.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على منفذ USB-C واثنين من منافذ USB-A، بالإضافة إلى توافر لوحة مدمجة للشحن اللاسلكي.

ويدعم منفذ USB-C الإصدار 3.0 من معيار Power Delivery ويمكنه توفير قدرة تصل إلى 100 وات، بينما يعمل منفذ USB-A الأول بقدرة 40 وات لتشغيل شاحن هواوي SuperCharge مثلا، ويتمكن منفذ USB-A الثاني من شحن الأجهزة الموصلة عبر معيار كوالكوم Quick Charge 3.0 ويعمل بقدرة تصل إلى 18 وات.

وتأتي الباوربانك الجديدة بوزن 470 غراماً وبسعة 20000 مللي أمبير ساعة، وتتيح إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 وات، حيث يمكن استغلالها لشحن الساعة الذكية أبل ووتش، ويمكن إعادة شحن الباوربانك بنسبة 80% في غضون 25 دقيقة، وتحتاج إلى ساعة أخرى لإعادة شحنها تماماً.

ومن المقرر إطلاق الباوربانك Flash الجديدة في أبريل المقبل بسعر يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.