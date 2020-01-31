53% من الأطفال يمتلكون هاتفا ذكياً بعمر سبع سنوات

وجد تقريرحديث أن معظم الأطفال (53 %) يمتلكون هاتفًا محمولًا بعمر سبع سنوات، ويستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 2،167 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا في المملكة المتحدة، التى تشير إلى أنه بحلول عمر 11 عامًا، يكون لدى تسعة من كل 10 أطفال جهازهم الخاص، وكشفت الدراسة أن ملكية الهاتف أصبحت الآن عالمية تقريبًا بمجرد أن يلتحق الأطفال بالمدارس الثانوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وجدت الدراسة أيضًا أن 57 % من الأطفال ينامون مع هواتفهم بجانبهم على السرير، ويقول ما يقرب من طفلين من أصل خمسة (39 %) إنهم لا يستطيعون العيش بدون هواتفهم.

وقال الباحثون فى مركز تشايلدويز الاسترالي، إن النتائج تظهر مدى قدرة الهواتف على السيطرة على حياة الأطفال، فبالنسبة لأكثر من 70% من الأطفال، هواتفهم متصلة أيضًا بالإنترنت، وبشكل عام، يقضي الأطفال ثلاث ساعات و 20 دقيقة كل يوم في المراسلة ولعب الألعاب والاتصال بالإنترنت.

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ووجد التقرير أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا هم الأكثر قلقًا بشأن عدم وجود هواتفهم.

وقال أقل من النصف بقليل (44 %) أنهم سيشعرون بعدم الارتياح إذا كانوا في مكان ما بدون إشارة هاتفية، بينما اعترف 42 % بأنهم “قلقون باستمرار” بشأن نفاد الشحن.

وقال سايمون ليجيت، مدير الأبحاث في مركز تشايلدويز الاسترالي: “هذا العام، يتمتع الأطفال الصغار بإمكانية أكبر للوصول إلى الهواتف المحمولة ويستخدمونها لفترات زمنية أطول”.

وأضاف سايمون: “مع غالبية الأطفال الآن أصحاب الهواتف بحلول سن السابعة، ارتفع متوسط الاستخدام اليومي بين الأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات تقريبًا ساعة في اليوم، ومع وجود عدد أكبر من الأطفال الذين لديهم هواتف، واستخدامها بشكل متكرر، ومن المحتمل أن يكونوا متصلين بالإنترنت، سيتغير ما يشاهده الأطفال”.

كما أن الهاتف الذكى هو مصدر الأخبار لنحو ثلثى الأمريكيين وفقا لدراسة أخرى، فإن الاعتماد على الهواتف عالمى بين مختلف الفئات العمرية.